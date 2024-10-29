Стало відомо, чому РФ усуває колаборантів від влади на окупованих територіях

До місцевих колаборантів, які залишаються на керівних посадах на окупованих територіях, приставляють «наглядачів» від Москви

Російська влада продовжує реалізовувати свою стратегію з усунення з керівних посад місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зазначається, що про цю тенденцію свідчать одразу два нещодавні призначення: першим заступником голови окупованого Енергодара став колишній мер міста Полярні Зорі Мурманської області РФ Максим Пухов. Також Донецьку та Маріупольську єпархію Православної церкви очолив новий архієрей Володимир – митрополит, який донедавна очолював Владивостоцьку та Приморську єпархії РПЦ.

Зокрема, ЦПД зауважує, що в окупаційних адміністраціях значну частину керівних посад обіймають особи, прислані з Росії. Тоді як місцеві, які пішли на співпрацю з окупантами, отримують посади переважно формальні в регіонах РФ. Водночас до місцевих колаборантів, які залишаються на керівних посадах, приставляють «наглядачів» від Москви.

«Призначаючи на керівні посади в окупованих регіонах осіб, які раніше не мали зв'язку з місцевими громадами, кремль прагне централізувати владу та зміцнити свій контроль на ТОТ. Попри всі заяви ru-пропаганди, в Москві не сприймають колаборантів «своїми» та намагаються обмежити їхній вплив», – зауважує ЦПД.

До слова, у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнула автівка так званого «начальника фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Також раніше на окупованій частині України підірвали машину астраханського депутата Дениса Харитонова. Автівка згоріла вщент.