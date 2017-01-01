Наступного року Вінниця зменшить виробництво власних трамваїв

У 2018-му Вінниця модернізує лише два трамваї

У наступному році Вінницька транспортна компанія планує скоротити випуск модернізованих трамваїв власного виробництва VinWay. Про це заявив міський голова Вінниці Сергій Моргунов під час підсумкового річного інтерв’ю, яке він дав трьом вінницьким телеканалам вчора, 20 грудня, пише Vежа. За словами мера міста, у 2018-му Вінниця



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У 2018-му Вінниця модернізує лише два трамваї

У наступному році Вінницька транспортна компанія планує скоротити випуск модернізованих трамваїв власного виробництва VinWay. Про це заявив міський голова Вінниці Сергій Моргунов під час підсумкового річного інтерв’ю, яке він дав трьом вінницьким телеканалам вчора, 20 грудня, пише Vежа.

За словами мера міста, у 2018-му Вінниця модернізує лише два трамваї на відміну від цього року, коли таких було чотири.

Скорочення випуску «ВінВеїв» відбудеться у зв’язку з очікуваною передачею Вінниці семидесяти трамвайних вагонів із Цюріха. Це має відбутися в рамках домовленостей, досягнутих мером під час візиту до Швейцарії у жовтні цьго року.

«Цюріхська транспортна компанія вже розпочала з нами перемовини про передачу 70 трамваїв до Вінниці. Це ті трамваї, які зараз їздять по тамтешнім вулицям і які новіші ніж ті «Міражі», які їздять сьогодні у Вінниці. У звязку з цим, звичайно, ми трошки скоротимо модернізацію («ВінВеїв» – ред.), в наступному році ми будемо робити два трамваї.

Водночас мер зазначив, що зекономлені кошти будуть направлені на створення «Оксамитового шляху» по вулиці Замостянській. Як повідомлялося раніше, там вінницька влада планує зробити комплексну реконструкцію всієї вулиці за схожим принципом, як це було зроблено на проспекті Космонавтів.