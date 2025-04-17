На Вінниччині все село зустріло бійця, який повернувся з полону: щемливі фото

Український захисник повернувся після російського полону в рідні Озаринці

У селі Озаринці на Вінниччині відбулася зворушлива та значуща подія. 16 квітня місцеві мешканці урочисто зустріли воїна Віктора Зіняка, який повернувся додому після тривалого перебування в російському полоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Могилів-Подільської міської територіальної громади Геннадія Глухманюка.

«Віктор Петрович Зіняк – вдома! Наш незламний захисник повернувся після російського полону в рідні Озаринці! Вітаємо на рідній землі!», – йдеться у повідомленні.

фото: Facebook/Геннадій Глухманюк

Глухманюк додав: «Чекаємо вдома усіх! Молимось за кожного!».

5 фото На весь екран







Віктор Зіняк, який перебував у полоні, повернувся додому фото: Facebook/Геннадій Глухманюк

Нагадаємо, що 19 березня 175 українських захисників звільнено з російського полону. Серед звільнених з полону був і Віктор Зіняк.

Тоді президент, ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. За словами глави нашої держави, усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога.