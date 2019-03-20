Пішов з життя народний артист України Віталій Газінський



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Незмінний керівник камерного хору «Вінниця» Віталій Газінський

Маестро пішов з життя, не доживши двох тижнів до свого 74-річчя

Музична спільнота Вінниці та й усієї України зазнала великої втрати: помер засновник і незмінний керівник камерного хору «Вінниця» Віталій Газінський.

Смерть відомого музиканта підтвердили і в обласному управлінні культури. Муніципальний хор «Вінниця» був улюбленим дітищем Віталія Газінського, яке він сам створив у 1984 році та яким керував понад три десятиліття. Однак він опікувався не лише хором, Віталій Газінський також завідував кафедрою методики музичного виховання, співу та хорового диригування Вінницького державного університету ім.Коцюбинського. Він – професор, має звання народного артиста України та почесного громадянина Вінниці.

Родом Віталій Газінський із Хмельниччини, із села Сербинівка Старокостянтинівського району. Однак із 1971 року проживав на Вінниччині і саме їй присвятив свою невтомну працю і свій невичерпний талант.

Обставин смерті видного музиканта поки що не повідомляють. Немає також інформації, де і коли відбудеться прощання з маестро.

Джерело: vn.oblast.online