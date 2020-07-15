По вулиці Стрілецькій облаштують велосмугу



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Довжина велодоріжки становитиме 2,4 кілометри

По вулиці Стрілецькій почали почали облаштовувати велосмугу на проїжджій частині. На цій ділянці нанесуть розмітку та встановлять дорожні знаки.

Днями на вулиці Стрілецькій, вулиці Київська до вулиці Замостянська почали облаштовувати велосмугу на проїжджій частині. На ділянці дороги нанесуть відповідну розмітку та встановлять дорожні знаки. Звуження проїжджої частини сприятиме інтуїтивному зниженню швидкості водіями автівок, а велосипедисти зможуть безпечно доїжджати з Київської на Замостя.

Як зазначив архітектор Агенції просторового розвитку Максим Кравчук створення велосмуг за рахунок проїзної частини активно використовується в розвинених країнах, зокрема у Німеччині. Такий варіант не вимагає значних коштів, простий в реалізації, хоча і може бути застосований лише на вулицях з низькою інтенсивністю автомобільного руху.

«Вулиця Стрілецька пов'язує північну частину Замостя з вулицею Київська та центром міста, тому вона порівняно активно використовується велосипедистами, хоча і не забезпечена велоінфраструктурою. По вулиці Стрілецька смуги руху мають надлишкову ширину - по 4,5 м, що не відповідає сучасним державним нормам. Це дає можливість відокремити на проїжджій частині велосипедні смуги та привести ширину смуг руху автомобілів у відповідність до нормативів. Менша ширина смуг стимулюватиме водіїв рухатися обережніше, а поява розмітки впорядкує велорух. Це підвищить безпеку для всіх учасників руху», – додав Максим Кравчук.

Головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради Андрій Сорокін пояснив, що на вулиці Стрілецька на відрізку від вулиці Київська до вулиці Замостянська звузять смуги руху для автівок до 3 метрів у кожному напрямку.

«Будуть створені велосмуги по 1,5 м, які з'єднають вул. Київську та вул. Замостянську. З непарної сторони вулиці будуть облаштовані паркомісця для автомобілів. Відповідно до нової організації дорожнього руху будуть встановлені дорожні знаки», – каже Андрій Сорокін.

Джерело: Vinbazar