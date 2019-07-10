По вулиці Янгеля невідомий у ліфті напав з ножем на жінку



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Невідомий чоловік пограбував вінничанку

Зловмисник зайшов разом з жінкою до ліфта багатоповерхівки та, погрожуючи ножем, відібрав 1000 грн. Вже за кілька годин його затримали оперативники Київського відділення поліції.

Близько 13 години у м. Вінниці невідомий чоловік зайшов до ліфта багатоповерхівки по вулиці Янгеля разом з жінкою та, погрожуючи ножем, пограбував її.

Потерпіла, оговтавшись, відразу викликала поліцію. Жінка детально описала нападника. На пошук злочинця орієнтували піші та мобільні екіпажі поліції, були задіяні усі оперативні та розшукові можливості кримінальної поліції.

Близько 17 години оперативники кримінальної поліції Київського відділення поліції затримали підозрюваного на вулиці Стрілецькій . У нього вилучено частину грошових коштів та знаряддя злочину.

Затриманому чоловіку 53 роки, він розповів, що родом з Одеси. У Вінниці не мав постійного місця проживання. За попередньою інформацією, неодноразово судимий за розбійні напади та грабежі, останній раз звільнився з місць позбавлення волі в цьому році. Наразі зі зловмисником проводяться слідчі дії.

За фактом розбійного нападу відкрито кримінальне провадження за ст.187 ч. 3КК України. Такий злочин карається ув’язненням на строк від семи до дванадцяти років.

Джерело: Vinbazar