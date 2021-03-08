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    «Кожна за себе! Кожна – за всіх!»: вінницькі активістки вирішили нагадати про права жінок

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    Серед учасників акції був і чоловік - «Кожна за себе! Кожна – за всіх!»: вінницькі активістки вирішили нагадати про права жінок
    Серед учасників акції був і чоловік
    фото: Суспільне

    За словами організаторки акції Світлани Дубини, їхня мета – повернути Міжнародному жіночому дню справжній сенс

    У понеділок, 8 березня, у Вінниці з нагоди Міжнародного жіночого дня відбулась мирна акція за права жінок «Кожна за себе! Кожна – за всіх!».

    На Європейську площу з плакатами «Б'є – значить сяде», «Рівні права – рівні можливості», «Я не з ребра» тощо вийшли місцеві активістки і не байдужі вінничанки, повідомляє Суспільне.

    За словами організаторки мирної акції Світлани Дубини, їхня мета – повернути Міжнародному жіночому дню справжній сенс.

    «8 березя це не про весну-красну – це про права жінок. Ми вирішили вперше вийти на акцію у Вінниці і сказати в першу чергу тим людям, які нас бачать, і самим собі, що ми є. Права жінок в Україні, на жаль, декларовані, але не забезпечені. Ми маємо шалене насильство, маємо тиск стосовно жінок», – каже Світлана Дубина.

    Серед учасників акції не тільки жінки. З плакатом «Захисти тих, кого любиш» вийшов і чоловік. Каже, долучився до заходу, бо вважає що чоловік та жінка повинні бути рівні.

    «Я хочу жити у світі, де жінки, яких я люблю, не бояться робити будь-що, що їм подобається. Не бояться гуляти вночі, знайомитися з тим, хто їм подобається, обирати професію, яка їм до вподоби. Для мене це також питання мого комфорту, спілкуючись з коханою людиною, я хочу знати, що вони знаходяться в комфорті, безпеці. Що вони відчувають себе реалізованими. Тобто завдяки жінкам, які мають право висловитись та думають за себе, то мені не потрібно цим займатись», – розповів учасник акції.

    Нагадаємо, одеситки відсвяткували 8 березня за кермом і провели ралі.

    Теги: свята Вінниця права людини жінка
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