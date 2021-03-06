Секретар РНБО не виключає, що за вироком Стерненку стоять замовники

Секретар РНБО: Трапляються дивні речі, коли за один і той самий злочин один суддя може дати сім років ув’язнення, а інший – звільнити від кримінальної відповідальності

Данілову не зовсім зрозуміло, чому вирок оголошено саме зараз

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що необхідний аналіз, чи за вироком у справі Сергія Стерненка не стоять замовники.

Про це він заявив в інтерв’ю «Укрінформу».

«Це питання доволі непросте. Не зовсім зрозуміло, чому вирок оголошено саме зараз. Це якраз питання до суддів. Суд триває вже п’ять років, вирок могли оголосити ще у 2016 чи 2017 роках, але дотягнули аж до сьогодні й оголосили 23 лютого. Усі знаємо – що це за день і яке свято дехто святкує. Це – рішення суду, я не можу сказати, що воно нам подобається чи ні. Але ми звертаємо на це увагу, аналізуємо, систематизуємо і дивимося, чи за ним не можуть стояти якісь замовники», – зазначив Данілов.

Секретар РНБО додав, що усіх суддів в один ряд ставити не можна.

«Трапляються дивні речі, коли за один і той самий злочин один суддя може дати сім років ув’язнення, а інший – звільнити від кримінальної відповідальності. Це проблема, яку складно пояснити суспільству. Ненормально, коли людина сім-вісім років перебуває під слідством і не знає, яким буде вирок», – констатував Данілов.

До слова, активісти анонсували поїздку до держдачі Зеленського 8 березня через вирок Стерненку.

Зазначимо, Офіс президента Володимира Зеленського ініціював аналіз резонансних рішень судів, які стосуються «ветеранів війни на Донбасі і громадських діячів».

Очевидно, що таким чином у Зеленського вирішили відреагувати на акції протесту після вироку Сергію Стерненку, якому суд дав сім років.

Нагадаємо, після посадки Стерненка Зеленський пообіцяв усім чесний суд.

Раніше прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що він «покладається на незалежність правоохоронної системи в розслідуваннях», не втручається в хід слідства і не тисне на правоохоронні органи.

Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

Після цього 27 лютого в містах України та за кордоном пройшли акції протесту. Організатори 9 березня закликають людей зібратися біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності.