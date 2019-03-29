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    Поліція охоронятиме виборчі дільниці на Вінниччині

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    Поліція охоронятиме виборчі дільниці на Вінниччині

    Поліцейські забезпечуватимуть правопорядок на 1650 виборчих дільницях по мірі отримання бюлетенів. Нести службу їм допомагатимуть працівники ГУДСНС

    Правоохоронці цілодобово охоронятимуть виборчу документацію  до завершення підрахунку голосів  та транспортування бюлетенів до ОВК. Також забезпечуватимуть дотримання закону в день голосування.

    Усім поліцейським, які заступають на чергування на виборчі дільниці, проведено інструктаж та роздані спеціальні пам’ятки щодо  забезпечення правопорядку та публічної безпеки  під час виборів Президента України.

    Як повідомлялося раніше, з 23 березня  поліцейські взяли під цілодобову охорону 8 окружних виборчих дільниць.

    Поліцейські Вінниччини з 25 березня працюють в посиленому режимі.  В Головному управлінні Національної поліції  розгорнуто діяльність ситуаційного центру для контролю за станом оперативної обстановки та швидкого реагування на його зміни.

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