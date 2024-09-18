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Один із найстаріших кінотеатрів Львова згорів дощенту. Попередня версія – підпал

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Один із найстаріших кінотеатрів Львова згорів дощенту. Попередня версія – підпал
На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи
фото: Telegram / lviv_adm

Постраждалих в пожежі немає. Натомість зазнали пошкоджень сусідні будівлі

У Львові під ранок, 18 вересня, згорів кінотеатр «Дзвін». Будівля повністю згоріла, ймовірно, її підпалили. Про це повідомляє Львівська міська рада.

«Сьогодні, близько 06:00, здійнялася пожежа в кінотеатрі «Дзвін», що біля памʼятника Бандери у Львові», – йдеться у повідомленні.

Приміщення повністю вигоріло, за попередньою інформацією, причина пожежі – підпал.

Один із найстаріших кінотеатрів Львова згорів дощенту. Попередня версія – підпал фото 1
фото: Львівська міська рада

«Постраждалих в пожежі немає. Натомість зазнали пошкоджень сусідні будівлі – бізнес та приватні помешкання», – додали в міськраді.

Зараз на місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.

Один із найстаріших кінотеатрів Львова згорів дощенту. Попередня версія – підпал фото 2
фото: Львівська міська рада

Що відомо про кінотеатр

Розташований по вулиці Шептицких, 45. Заклад відкрили у 1950-х роках і він користувався великою популярністю, однак в 1990-х - початку 2000-х припинив існування. В 2007 році споруду передали в оренду з метою створення культурно-мистецького центру ім. С. Бандери.

У 2013 році Львівська міська рада надала приміщення колишнього кінотеатру «Дзвін» в оренду на 10 років ТзОВ «Дзвін і К». Умовою було створення тут музею Степана Бандери.

Наприкінці 2018-го мерія вирішила відкрити у приміщенні занедбаного кінотеатру музей Гідності, для цього навіть створили окреме комунальне підприємство. Проте весь процес зупинився, бо на це майно нібито претендувало підприємство, створене із членів колективу колишнього кінотеатру.

Згодом ТзОВ «Дзвін і К» подало до суду з вимогою, аби управління комунальної власності Львівської міськради провело оцінку приміщень кінотеатру «Дзвін» та підписало з ним договір оренди. Однак в подальшому фірма хотіла викупити з комунальної власності міста цей об’єкт.

Додамо, що всі три старі кінотеатри, у тому числі й «Дзвін», мерія Львова ліквідувала ще в 2017 році.

Нещодавно у Львові розтрощили кав'ярню на вулиці Галицькій, нападника затримали. Кав'ярня, на яку стався напад, належить військовослужбовцю ЗСУ Луці Карпюку. Зазначається, що із підозрюваним він не знайомий, і чоловік сподівається, що цей випадок не є спрямованим актом помсти за підтримку українських військових.

Влітку в Дарницькому районі Києва горів супермаркет «Сільпо». Близько 23:40 пожежу було ліквідовано.

Також увечері 22 липня у центрі Одеси частково згорів квестовий автобус. Перехожі бачили, як невідомий чоловік кинув всередину квестового автобуса невідомий предмет, після чого він спалахнув 

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Теги: пожежа бізнес Львів напад музей рятувальники чоловік майно

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