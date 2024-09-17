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Залізничні перевезення зерна і руди мають різну собівартість, тож тарифи не можуть бути однаковими – ФРТУ

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Залізничні перевезення зерна і руди мають різну собівартість, тож тарифи не можуть бути однаковими – ФРТУ
Керівництву «Укрзалізниці» варто ще раз порахувати, які вантажі вважати «збитковими»
фото: uz.gov.ua

Тарифи на залізничні перевезення руди та зерна мають бути різними – гендиректор ФРТУ

Перевезення залізницею руди коштує залізниці набагато дешевше, ніж перевезення зерна. Тому тарифи на їх перевезення мають бути різними. Натомість «Укрзалізниця», своїми намаганнями гармонізувати тарифи, йде шляхом радянської моделі про «рівність». Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак.

«В Україні існує транспортний податок, який платять власники машин. А тепер уявіть, що завтра цей податок доведеться платити усім, у тому числі тим, у кого машини немає. Напевно, вони були б здивовані і сердиті, якби так сталося. Власне, саме так почуваються перевізники руди – коли їм пропонують платити тариф такий же, як зерновикам», – заявив Гусак.

Він пояснив: зрівнювання тарифів є нелогічним та протирічить усім принципам здорової ринкової економіки, яка керується виключно принципом: платиш за те, чим користуєшся. Адже експортери руди не використовують навіть десяту частину інфраструктури, якої потребують аграрії для перевезень, а витрати палива «Укрзалізницею» на перевезення однієї тонни руди значно менші, ніж у середньому на тонну зерна.

«Аграрії використовують для перевезень зерна так звані збірні потяги – коли спочатку невеликим локомотивом доставляють по декілька вагонів зі станцій навантаження до збірних станцій, потім групою – до сортувальної станції, там поїзд переформовують, і нову групу везуть до наступної сортувальної станції. До кінцевої станції вагон може змінити декілька локомотивів і поїздів, у цій роботі задіяна величезна кількість людей, локомотивів та інфраструктури. Натомість для завантаження руди, потягу достатньо просто приїхати до станції комбінату, причепити до магістрального локомотива вже сформований комбінатом маршрутний поїзд з призначенням на одну конкретну станцію – і відразу вирушити до цієї станції», – пояснив Гусак.

Він підкреслив, що для перевезення 10 млн тонн руди у маршрутах у порівнянні з 10 млн тонн зерна у збірних потягах, «Укрзалізниця» використовує у 22 рази менше залізничних станцій, у 5 разів менше залізничних колій.

«Тому, власне, виникає логічне питання: чому перевізники руди мають оплачувати послуги, якими не користуються? Чому вони мають фінансувати існування малодіяльних станцій, які потрібні тільки для завантаження зерна, і лише сезонно, якщо взагалі не користуються їхніми послугами?» – зауважив експерт.

Він нагадав, що Україна прагне отримати членство в ЄС. Але для цього необхідно виконувати його норми та закони.

«Рівність для всіх» – це совок, якого ми щосили прагнемо позбутися. Керівництву «Укрзалізниці» варто ще раз порахувати, які вантажі вважати «збитковими». І не маніпулювати даними – особливо, якщо помилки в маніпуляціях видно неозброєним оком», – резюмував експерт.

Як відомо, керівник «Укрзалізниці» Євген Лященко заявив, що компанія очікує збиток у кінці року, і ініціював перегляд тарифів на вантажні перевезення. Водночас, перше півріччя компанія закінчила з прибутком у майже 3 млрд грн.

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Теги: тарифи Укрзалізниця аграрії Україна послуги перевезення

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