Правоохоронці на Вінниччині вилучили алкогольного фальсифікату на півмільйона гривень (фото)

На Вінниччині поліція викрила цех з виготовлення алкоголю

У ході санкціонованих обшуків оперативники управління захисту економіки у Вінницькій області Нацполіції вилучили фальсифікованого алкоголю майже на півмільйона гривень. Для його виготовлення використовували контрабандний спирт. Про це інформує департамент захисту економіки Національної поліції України. За його даними, правоохоронці перекрили



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На Вінниччині поліція викрила цех з виготовлення алкоголю

У ході санкціонованих обшуків оперативники управління захисту економіки у Вінницькій області Нацполіції вилучили фальсифікованого алкоголю майже на півмільйона гривень. Для його виготовлення використовували контрабандний спирт. Про це інформує департамент захисту економіки Національної поліції України.

За його даними, правоохоронці перекрили контрабандний канал постачання етилового спирту на територію країни. Спирт надходив від сусідньої держави.

Підпільне виробництво організували двоє місцевих мешканців, які налагодили виготовлення та збут алкоголю сумнівного походження на території області.

За даним фактом слідчими прокуратури Вінницької області було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінально кодексу України.

Під час проведення санкціонованих обшуків у складських приміщеннях, де зловмисники виготовляли та зберігали фальсифікат, правоохоронці вилучили понад 1,5 тони спирту. Окрім цього вилучено 700 літрів готової до розливу спиртовмісної продукції, 200 літрів розфасованої горілчаної продукції у скляні пляшки ємністю 0,5 та 0,7 літрів різних відомих торгових марок українського виробництва. Також правоохоронці вилучили обладнання, яке використовувалося для виготовлення фальсифікованої продукції, підроблені марки акцизного податку, тару та пакувальне обладнання.

Орієнтовна вартість фальсифікованої алкогольної продукції становить понад 500 тисяч гривень. Обладнання, яке використовувалось зловмисниками оцінюється у суму понад 300 тисяч гривень.