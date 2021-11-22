Збитки на мільйони гривень: вінничанин організував угруповання інтернет-шахраїв

Один чоловік за 34 тис. грн проплатив придбання квадроцикла

Злочинна група, організатором якої був мешканець Вінниччини, ошукала людей на кілька мільйонів гривень. Шахраї заробляли гроші під приводом продажу товарів в інтернеті. Про це повідомила речниця Нацполіції області Анна Олійник.

Шахраї працювали за чіткою схемою та розподіленими ролями. Вони розміщували на популярному сайті оголошення про продаж різноманітних товарів та просили повну або часткову попередню оплату. Втім, після отримання коштів від покупців «продавці» на зв'язок більше не виходили.

Організатором такої групи став 33-річний мешканець Вінницького району. У покупців не виникало підозр, адже чоловік добре орієнтувався в характеристиках товарів, які нібито продавалися на сайті. А це були як сільськогосподарська продукція, промислові товари, так і техніка та автотранспорт.

Учасниця групи, мешканка Полтавської області, на підставних людей оформляла банківські картки. Саме на них покупці і перераховували кошти за товар. Ці ж гроші жінка переказувала на основний рахунок вінничанина.

За інформацією поліції, один чоловік за 34 тис. грн проплатив придбання квадроцикла. Інший вніс аванс за 1 тонну сортової бельгійської цибулі у розмірі 2,5 тис. грн.

Слідчі провели ряд обшуків за місцем проживання трьох фігурантів кримінального провадження одночасно у Вінницькій та Полтавській областях, під час яких вилучили речові докази.

Нагадаємо, «Нова пошта» попереджає про нову шахрайську схему з посилками.

До слова, поліція затримала жінку, що ошукала киянку за схемою «ваш родич потрапив у ДТП».