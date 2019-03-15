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    Прикордонники Вінниччини перемогли у чемпіонаті з рукопашного бою

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    Прикордонники Вінниччини перемогли у чемпіонаті з рукопашного бою

    Відбувся відомчий турнір

    Протягом 11-13 березня тривав Чемпіонат Держприкордонслужби з рукопашного бою. За статус найкращих в особистому та командному заліках змагалися близько 100 спортсменів та 24 команди.

    Могилів-Подільський прикордонний загін з Вінницької області  представляли четверо бійців: майор Андрій Шинкарук, лейтенант Олександр Ковбаса, старшина Максим Сова та сержант Дмитро Житар. Про це повідомили у прес-службі загону.

    Серед команд групи «В» Могилів-Подільські прикордонники вибороли першу сходинку та отримали Кубок Чемпіонату. Крім цього, в особистій першості ІІ місце посів лейтенант Олександр Ковбаса, третє місце дісталося старшині Максиму Сові.

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