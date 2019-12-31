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    Річниця вбивства у Академічному. Справу досі розглядає суд присяжних

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    Річниця вбивства у Академічному. Справу досі розглядає суд присяжних

    31 грудня виповнився рік від моторошного вбивства, що сталося у мікрорайоні «Академічний»

    У Вінниці перед Новим 2019 роком у квартирі знайшли забитими до смерті двох жінок та двох малолітніх дітей: 7 та 3 років. У скоєні злочину підозрюють голову родини Анатолія Мальця.    

    Справу розглядає суд присяжних за закритими дверима. До його складу увійшли 5 осіб: двоє професійних суддів та троє присяжних. Раніше проводили кілька стаціонарних комплексних судово-психолого-психіатричних експертиз. Одну з них в Одесі. Лікарі підтвердили, що чоловік осудний.  

    Як розповів редакції сайту Vinbazar.com адвокат Володимир Білан, наразі розгляд справи триває. Суд заслухує свідчення свідків.

    Як у сторони захисту, так і в обвинувачення чимало запитань. Щомісяця відбувається близько двох засідань. Через складність випадку, на думку Білана, суд триватиме протягом всього наступного року. 

    Сьогодні Анатолій Малець знаходиться у Вінницькому слідчому ізоляторі. За словами захисника, його здоров'я у задовільному стані.  

    Джерело: Vinbazar

    суд Вінниця вбивство
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