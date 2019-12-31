Річниця вбивства у Академічному. Справу досі розглядає суд присяжних



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31 грудня виповнився рік від моторошного вбивства, що сталося у мікрорайоні «Академічний»

У Вінниці перед Новим 2019 роком у квартирі знайшли забитими до смерті двох жінок та двох малолітніх дітей: 7 та 3 років. У скоєні злочину підозрюють голову родини Анатолія Мальця.

Справу розглядає суд присяжних за закритими дверима. До його складу увійшли 5 осіб: двоє професійних суддів та троє присяжних. Раніше проводили кілька стаціонарних комплексних судово-психолого-психіатричних експертиз. Одну з них в Одесі. Лікарі підтвердили, що чоловік осудний.

Як розповів редакції сайту Vinbazar.com адвокат Володимир Білан, наразі розгляд справи триває. Суд заслухує свідчення свідків.

Як у сторони захисту, так і в обвинувачення чимало запитань. Щомісяця відбувається близько двох засідань. Через складність випадку, на думку Білана, суд триватиме протягом всього наступного року.

Сьогодні Анатолій Малець знаходиться у Вінницькому слідчому ізоляторі. За словами захисника, його здоров'я у задовільному стані.





Джерело: Vinbazar