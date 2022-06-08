  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
  4. Ще три громади на Вінниччині перейшли до ПЦУ
рус
    Новини

    Ще три громади на Вінниччині перейшли до ПЦУ

    Парафії сіл&nbsp;Сьомаки, Межирів та Кармалюкове вирішили перейти до ПЦУ - Ще три громади на Вінниччині перейшли до ПЦУ
    Парафії сіл Сьомаки, Межирів та Кармалюкове вирішили перейти до ПЦУ
    фото: Вінницько-Барська єпархія ПЦУ

    Три церковні громади ухвалили рішення про перехід до Православної церкви України

    Три парафії у Жмеринському районі на Вінниччині 8 червня приєдналися до помісної Православної церкви України. Про це повідомляє пресслужба єпархії.

    Відповідне прохання на ім’я митрополита Вінницького і Барського Симеона підписали парафіяни храмів Покрови Пресвятої Богородиці с. Сьомаки, Успіння Пресвятої Богородиці с. Межирів та храму Покрови Пресвятої Богородиці с. Кармалюкове Жмеринського району Вінницької області.

    Прохання архієрею подав настоятель зазначених храмів протоієрей Ярослав Дячина, котрий підтримав своїх парафіян і також був прийнятий у клір Вінницько-Барської єпархії ПЦУ.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сотні громад з УПЦ Московському патріархату перейшли до Православної церкви України. Найбільше громад здійснили перехід до ПЦУ у Хмельницькій області, йдеться про понад 100 громад. Також повідомляється, що 50 громад пішли під керівництво митрополита Епіфанія.

    Як відомо, Українська православна церква Московського патріархату виступає проти таких переходів та жаліється на «захоплення храмів». Формально УПЦ Московського патріархату – це частина Російської православної церкви та підпорядковується патріарху Кирилу.

    Читайте також:

    Теги: церква Російська православна церква в Україні Українська православна церква православна церква Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ще три громади на Вінниччині перейшли до ПЦУ