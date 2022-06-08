Ще три громади на Вінниччині перейшли до ПЦУ

Парафії сіл Сьомаки, Межирів та Кармалюкове вирішили перейти до ПЦУ

Три церковні громади ухвалили рішення про перехід до Православної церкви України

Три парафії у Жмеринському районі на Вінниччині 8 червня приєдналися до помісної Православної церкви України. Про це повідомляє пресслужба єпархії.

Відповідне прохання на ім’я митрополита Вінницького і Барського Симеона підписали парафіяни храмів Покрови Пресвятої Богородиці с. Сьомаки, Успіння Пресвятої Богородиці с. Межирів та храму Покрови Пресвятої Богородиці с. Кармалюкове Жмеринського району Вінницької області.

Прохання архієрею подав настоятель зазначених храмів протоієрей Ярослав Дячина, котрий підтримав своїх парафіян і також був прийнятий у клір Вінницько-Барської єпархії ПЦУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сотні громад з УПЦ Московському патріархату перейшли до Православної церкви України. Найбільше громад здійснили перехід до ПЦУ у Хмельницькій області, йдеться про понад 100 громад. Також повідомляється, що 50 громад пішли під керівництво митрополита Епіфанія.

Як відомо, Українська православна церква Московського патріархату виступає проти таких переходів та жаліється на «захоплення храмів». Формально УПЦ Московського патріархату – це частина Російської православної церкви та підпорядковується патріарху Кирилу.

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