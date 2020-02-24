Грип відступає: захворюваність у Києві пішла на спад



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Наразі у Києві освітній процес призупинено частково у дев'яти навчальних закладах

У Києві за 8-й тиждень 2020 року зареєстровано 14 591 хворий на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 35,6%. Наразі показник захворюваності становить 494,5. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 4,9% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 9 233 (зниження на 4,4%), дорослих – 5358 осіб (зниження на 5,8%).

«У структурі захворюваності діти становлять 63,3%, а на попередньому тижні – 62,9%. Серед школярів захворюваність знизилася на 12,7% – зареєстровано 4122 випадки», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 8-й тиждень госпіталізовано 246 осіб, із них 170 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 481 особу», – додав Микола Поворозник.

За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві освітній процес призупинено частково у 9 навчальних закладах.

«Наразі у 56 навчальних закладах відновлено освітній процес», – повідомив Поворозник.

До відома, Всесвітня організація охорони здоров’я минулого року прогнозувала, що у світі найбільш розповсюдженими будуть чотири штами грипу: «Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria) і «Пхукет» (належить до гілки B/Yamagata). На основі цих прогнозів і розроблялися полікомпонентні вакцини.

Відрізнити грип від ГРВІ можна за наступними специфічними симптомами:

раптовий початок хвороби;

болить голова;

з’являється відчуття ломоти в суглобах і м'язах;

біль у горлі, кашель;

підвищення температури до 38 °С і вище.

Можуть також з’явитися блювання і пронос.

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