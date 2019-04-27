Сквер імені загиблого атовця Євгена Костюка буде створено у Вінниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На розі вулиць Якова Шепеля та Тараса Сича створять сквер імені Євгена Костюка, який загинув 19-річним юнаком, захищаючи Україну на Донбасі

Юнак раніше проживав в цьому районі. Орієнтовна площа майбутнього скверу – 67 соток. За це рішення сьогодні проголосували депутати на сесії міської ради.

26 березня під час попередньої сесії міської ради депутат Віктор Мартинюк звернувся до міського голови Сергія Моргунова та депутатського корпусу з ініціативою присвоїти скверу, який знаходиться на Старому міста на перетині вулиць Тараса Сича (колишня вул.Стаханівська) і Якова Шепеля (колишня вул. Примакова), ім’я вінничанина Євгенія Костюка, який загинув в АТО, а раніше проживав у цьому мікрорайоні.

Тоді міський голова Сергій Моргунов дав доручення департаменту архітектури та містобудування міської ради опрацювати це питання. Сьогодні, 26 квітня, під час чергової сесії міської ради депутати підтримали рішення про створення скверу у місті Вінниці та найменувати його на честь Євгена Костюка.

Євген Костюк помер від важкого поранення в Донецькій області. Він підірвався на розтяжці в районі шахти «Бутівка», коли йшов на завдання. Крім нього, тоді поранило ще чотирьох воїнів, але основний удар він прийняв на себе. Євген загинув у червні 2016 року, через два місця йому б виповнилось 20 років. Він провів на фронті два роки. На війну пішов добровольцем.

Нагадаємо, що у місті для вшанування пам’яті загиблих земляків, Героїв сучасності, уже перейменували ряд вулиць на їх честь. Наразі у Вінниці є вулиці Максима Шимка, Тараса Сича, Сергія Зулінського, Євгена Пікуса, Дмитра Майбороди, Ігоря Присяжнюка, Валентина Білошкурського, Дмитра Шкарбуна. А одна з площ міста носить ім’я Костянтина Могилка.

На фасадах вінницьких шкіл відкриті меморіальні дошки загиблим атовцям. Серед них – Анатолію Матвєєву та Іллі Жабіцькому (школа №9), Леоніду Шевчуку (школа №10), Євгену Костюку та Тарасу Сичу (школа №11), Максиму Шаповалу (школа №15), Сергію Павлюку (школа №19), Денису Жембровському (школа №21), Костянтину Могилку та Олександру Захарчуку (школа №23), Дмитру Майдобороді (школа №26).