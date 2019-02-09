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    Театр Садовського готує прем’єру в лютому

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    Театр Садовського готує прем’єру в лютому

    23 лютого Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Садовського представлятиме нову прем’єру « Ілюзії»

    На своїй  сторінці у facebook Вінниця  повідомляють, що 23 лютого Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Садовського представлятиме  нову прем’єру « Ілюзії». 

    Як говорять, що вистава  знову буде про любов та стосунки. Із анонсу відомо,що актори розповідатимуть про історію двох подружніх пар, за їхніми плечима довге і щасливе життя , а ще дружба завдовжки у півстоліття. 

    Вистава  буде поетично світла комедійна і водночас  з пронизливою  історією. Також в основі  виставі буде п’єса відомого всім драматурга Івана Вирипаєва.

    Всіх вінничан з радістю запрошують до цього театру  аби подивитися дуже цікаву історію кохання.

    Джерело: vn.oblast.online

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