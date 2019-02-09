Театр Садовського готує прем’єру в лютому



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23 лютого Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Садовського представлятиме нову прем’єру « Ілюзії»

На своїй сторінці у facebook Вінниця повідомляють, що 23 лютого Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Садовського представлятиме нову прем’єру « Ілюзії».

Як говорять, що вистава знову буде про любов та стосунки. Із анонсу відомо,що актори розповідатимуть про історію двох подружніх пар, за їхніми плечима довге і щасливе життя , а ще дружба завдовжки у півстоліття.

Вистава буде поетично світла комедійна і водночас з пронизливою історією. Також в основі виставі буде п’єса відомого всім драматурга Івана Вирипаєва.

Всіх вінничан з радістю запрошують до цього театру аби подивитися дуже цікаву історію кохання.

Джерело: vn.oblast.online