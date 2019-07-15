У Барі молодик влаштував стрілянину біля нічного клубу



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21-річний чоловік під час бійки, яка виникла на грунті давніх неприязних стосунків, із використанням зброї спричинив тілесні ушкодження своєму 33-річному знайомому

13 липня біля 07:20 год. до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Бар на автовокзалі невідома особа стріляє зі зброї.

За словами начальника Барського відділення поліції Олександра Колосюка, на місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група поліції. Попередньо було встановлено, що неподалік нічного клубу «Патіфон» у м. Бар між двома чоловіками через тривалі неприязні стосунки виникла бійка, під час якої один із її учасників, 21-річний місцевий житель витягнув пристрій для відстрілу гумовими кулями «ФОРТ 12 РМ» та здійснив декілька пострілів в бік свого 33-річного супротивника.

Потерпілого доставлено в хірургічне відділення Барської ЦРЛ із діагнозом: проникаюче вогнепальне поранення правої щоки, вогнепальне сліпе поранення середньої третини правого плеча, ножове поранення лівого ліктьового суглобу, множинні садна спини. Загрози його життю немає.

Зброя, яка стала знаряддям вчинення правопорушення, поліцією вилучена. Знаходилася вона у чоловіка на законних підставах.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Джерело: Vinbazar