У Бершаді на Вінниччині готуються відновити виробництво державної горілки



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У Вінницькій області відновили виробництво Бершадське МПД

На Бершадському МПД (Вінницька область) відновлено виробництво.

Це відбулося в рамках виконання Стратегічного плану розвитку спиртової галузі у Вінницький області, повідомила прес-служба ДП «Укрспирт».

Також «Укрспирт» за сприяння Вінницької облдержадміністрації повернув до державної власності цех розливу лікеро-горілчаної продукції.

Найближчим часом на Бершадському МПД планується проведення технічного аудиту та відновлення виробництва державної горілки.

Крім того, керівництво «Укрспирт» розглянуло пропозиції з виробництва біоетанолу на потужностях Гайсинського, Немирівського, Тростянецького держпідприємств та Барського МПД загальною потужністю 84,9 тис. тонн на рік; виробництво спирту-сирцю на Мартинівському МПД потужністю 7,32 тис. тонн на рік; виробництво біодизелю на ДП «Чечельницький спиртозавод» на рівні 4,88 тис. тонн на рік; виробництво харчових спиртів на потужностях Бершадського і Овечацького МПД та ДП «Бджілянський спиртозавод» потужністю 2,44 млн дал на рік.

Для створення замкнутого виробничого циклу та зменшення собівартості продукції також ішлося про налагодження виробництва високопротеїнових кормових добавок, біогазу та фармацевтичного гліцерину.

У Вінницький області зосереджено 12 підприємств ДП «Укрспирт» і концерну «Укрспирт» загальною потужністю 13,4 млн дал на рік.

Джерело: AgroTimes