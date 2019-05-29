У Бершаді оперативники розшукали 13-річного викрадача скутера



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28 травня працівники бершадської поліцейські затримали неповнолітнього жителя району, який вирішив «покататись» на чужому моторолері. Поліцією відкрито кримінальне провадження

До працівників поліції звернувся 52-річний житель м. Бершадь, який повідомив про викрадення свого скутера «Хонда». Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Проведеними першочерговими слідчим та розшуковими заходами працівники слідчо-оперативної групи поліції встановили очевидців злочину, а згодом – особу правопорушника. Протягом години оперативники розшукали викрадений транспортний засіб і затримали викрадача.

До вчинення злочину виявився причетним неповнолітній житель району, який раніше неодноразово потрапляв в поле зору працівників поліції, але черес свій вік, не може нести відповідальності за вчинені правопорушення.

Зі слів підлітка, мопед він взяв, щоб покататись.

Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортними засобами). За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавленні волі строком до п’яти років