У Гайсині через ДТП загинув військовий



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Трагедія сталася на території військової частини

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, розслідують обставини смертельної ДТП, що сталася на території однієї з військових частин. Жертвою аварії став військовослужбовець.

Про це інформує пресслужба ДБР, повідомляє «Главком».

«Старший солдат-контрактник не впорався з керуванням військовим автомобілем «Урал 4320» та здійснив зіткнення із бетонною електроопорою. Як наслідок, військовослужбовець, який знаходився в кузові згаданого автомобіля, загинув», - йдеться у повідомленні..

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Вінницького гарнізону.

Також в прокуратурі зазначили, що смертельну ДТП кваліфікували, як порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, солдату-контрактнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.