У Гайсині через ДТП загинув військовий
Трагедія сталася на території військової частини
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, розслідують обставини смертельної ДТП, що сталася на території однієї з військових частин. Жертвою аварії став військовослужбовець.
Про це інформує пресслужба ДБР, повідомляє «Главком».
«Старший солдат-контрактник не впорався з керуванням військовим автомобілем «Урал 4320» та здійснив зіткнення із бетонною електроопорою. Як наслідок, військовослужбовець, який знаходився в кузові згаданого автомобіля, загинув», - йдеться у повідомленні..
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Вінницького гарнізону.
Також в прокуратурі зазначили, що смертельну ДТП кваліфікували, як порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини, солдату-контрактнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.