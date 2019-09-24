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    У Гайсині через ДТП загинув військовий

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    У Гайсині через ДТП загинув військовий

    Трагедія сталася на території військової частини

    Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, розслідують обставини смертельної ДТП, що сталася на території  однієї з військових частин. Жертвою аварії став військовослужбовець.

    Про це інформує пресслужба ДБР, повідомляє «Главком».

    «Старший солдат-контрактник не впорався з керуванням військовим автомобілем «Урал 4320» та здійснив зіткнення із бетонною електроопорою. Як наслідок, військовослужбовець, який знаходився в кузові згаданого автомобіля, загинув», - йдеться у повідомленні..

    Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Вінницького гарнізону.

    Також в прокуратурі зазначили, що смертельну ДТП кваліфікували, як порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України).

    У разі доведення вини, солдату-контрактнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

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