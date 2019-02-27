У Калинівці загорівся пасажирський автобус
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Обставини та причина пожежі з’ясовуються
26 лютого о 13:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Івана Мазепи в м. Калинівка на автошляху М-21 горить автобус.
Прибувши на місце виклику, бійці Державної пожежно-рятувальної частини №19 з’ясували, що горить моторний відсік пасажирського автобуса сполученням Могилів-Подільський- Київ.
Семеро пасажирів та водій з транспортного засобу евакуювалися самостійно до прибуття підрозділу ДСНС.
Рятувальники організували перевезення пасажирів до станції м. Калинівка для продовження руху за призначенням.
О 13:49 пожежу ліквідовано.
До боротьби з вогнем залучалося 4 чоловіки особового складу та один спецавтомобіль.
Джерело: Vinbazar