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    У Калинівці загорівся пасажирський автобус

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    У Калинівці загорівся пасажирський автобус

    Обставини та причина пожежі з’ясовуються

    26 лютого о 13:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Івана Мазепи в м. Калинівка на автошляху М-21 горить автобус.

    Прибувши на місце виклику, бійці Державної пожежно-рятувальної частини №19 з’ясували, що горить моторний відсік пасажирського автобуса сполученням Могилів-Подільський- Київ.

    Семеро пасажирів та водій з транспортного засобу евакуювалися самостійно до прибуття підрозділу ДСНС.

    Рятувальники організували перевезення пасажирів до станції м. Калинівка для продовження руху за призначенням.

    О 13:49 пожежу ліквідовано.

    До боротьби з вогнем залучалося 4 чоловіки особового складу та один спецавтомобіль.

    Джерело: Vinbazar

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