У Калинівці загорівся пасажирський автобус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обставини та причина пожежі з’ясовуються

26 лютого о 13:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Івана Мазепи в м. Калинівка на автошляху М-21 горить автобус.

Прибувши на місце виклику, бійці Державної пожежно-рятувальної частини №19 з’ясували, що горить моторний відсік пасажирського автобуса сполученням Могилів-Подільський- Київ.

Семеро пасажирів та водій з транспортного засобу евакуювалися самостійно до прибуття підрозділу ДСНС.

Рятувальники організували перевезення пасажирів до станції м. Калинівка для продовження руху за призначенням.

О 13:49 пожежу ліквідовано.

До боротьби з вогнем залучалося 4 чоловіки особового складу та один спецавтомобіль.

Джерело: Vinbazar