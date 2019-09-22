У Калинівському районі поліцейські розшукали викрадача автомобіля



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За викрадення автомобіля підозрюваному світить 8 років

Працівники Калинівського відділу поліції встановили особу зловмисника, який незаконно заволодів автомобілем «ЗАЗ-968 МГ» у жителя села Черепашинці.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Як розповів начальник Калинівського відділу поліції Петро Скічко, 20 вересня до поліції звернувся 80 - річний мешканець села Черепашинці, який повідомив про викрадення автомобіля «ЗАЗ-968 МГ». Легковик знаходився в гаражному приміщенні за місцем проживання пенсіонера.

Поліцейські розшукали викрадений транспортний засіб, який зловмисник залишив у кюветі в хащах на одній із вулиць с. Черепашинці та втік. Цього ж дня оперативники встановили особу правопорушника, причетного до злочину. Ним виявився 55 - річний місцевий житель. Чоловік раніше судимий за майнові злочини.

Автомобіль повернуто його власникові.

За цим фактом слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.