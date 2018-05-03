У Козятинському районі гасили приміщення старої школи
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На Вінниччині вогнеборці рятували недіючу школу
2 травня о 21:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Мала Клітенка Козятинського району горить приміщення недіючої старої школи.
Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС у Вінницькій школі, повідомляє «Главком».
До місця виклику було направлено рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини №11 та місцеву пожежну команду с.Махнівка. О 21:55 пожежу локалізовано, а о 22:30 ліквідовано.
Полум'ям знищено шиферну покрівлю будівлі на площі 250 кв.м. Того ж дня рятувальники ліквідували пожежу горищного приміщення недіючої військової казарми на площі 100 кв.м.
До ліквідації даних пожеж від ДСНС залучалося 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.
Причини пожеж з'ясовуються.