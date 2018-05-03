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    У Козятинському районі гасили приміщення старої школи

    На Вінниччині вогнеборці рятували недіючу школу
    2 травня о 21:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Мала Клітенка Козятинського району горить приміщення недіючої старої школи. Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС у Вінницькій школі, повідомляє «Главком». До місця виклику було направлено рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини №11
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    На Вінниччині вогнеборці рятували недіючу школу

    2 травня о 21:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Мала Клітенка Козятинського району горить приміщення недіючої старої школи.

    Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС у Вінницькій школі, повідомляє «Главком».

    До місця виклику було направлено рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини №11 та місцеву пожежну команду с.Махнівка. О 21:55 пожежу локалізовано, а о 22:30 ліквідовано.

    Полум'ям знищено шиферну покрівлю будівлі на площі 250 кв.м. Того ж дня рятувальники ліквідували пожежу горищного приміщення недіючої військової казарми на площі 100 кв.м.

    До ліквідації даних пожеж від ДСНС залучалося 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

    Причини пожеж з'ясовуються.

    ДСНС рятувальники Вінниччина чоловік
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