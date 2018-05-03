У Козятинському районі гасили приміщення старої школи

На Вінниччині вогнеборці рятували недіючу школу

2 травня о 21:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Мала Клітенка Козятинського району горить приміщення недіючої старої школи. Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС у Вінницькій школі, повідомляє «Главком». До місця виклику було направлено рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини №11