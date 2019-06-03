У Козятинському районі вчергове виявили африканську чуму свиней



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Приймаються заходи, щодо ліквідації спалаху захворювання

У Козятинському районі вдруге за тиждень виявили випадок захворювання тварин на африканську чуму свиней. У селі Молотківці під час перевірки знайдено близько 120 уражених хворобою свиней. Наразі приймаються заходи, щодо ліквідації спалаху захворювання та недопущення його подальшого розповсюдження.

«Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області повідомляє, що встановлено випадок захворювання свиней на африканську чуму свиней в особистому господарстві громадянина Кальчук О.В., в с. Молотківці Козятинського району (звіт про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу ВЦ ВРДЛ Держпродспоживслужби від 02 червня 2019 року № 003419 п.м./19 ).

Головним управлінням вживаються заходи відповідно до вимог Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 № 111 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2017 за № 432/30300», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 травня у Козятинському районі виявили спалах африканської чуми свиней. На місці оголосили карантин. З 1038 свиней, які знаходилися на господарстві безкровним способом знищили 918 штук.

Джерело: Vinbazar