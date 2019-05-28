У Козятинському районі зіткнулися автомобіль і мотоблок



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Постраждав водій мотоблоку

Пізнім вечором 27 травня в селі Самгородок Козятинського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «ЗАЗ 1102» і мотоблоку.

Згідно з інформацією ГУ НП у Вінницькій області, 60-річний водій легковика зіткнувся з мотоблоком, що виїжджав з польової дороги.

Від зіткнення 56-річний водій мотоблоку отримав травми і його госпіталізували до лікарні.

Водій ЗАЗа освідуваний, – на момент аварії він перебував в стані алкогольного сп’яніння. Поліцією розпочато кримінальне провадження.

Джерело: i-vin.info