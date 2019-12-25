У міській раді привітали кращих спортсменів та тренерів Вінниці



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Упродовж багатьох років у Вінницькій міській раді існує традиція - напередодні новорічних свят нагороджувати кращих спортсменів і тренерів року

Цього року до когорти кращих за підсумками 2019 спортивного року увійшли 10 тренерів та 14 спортсменів. Вони відзначені Почесними грамотами, преміями та подарунками.

Також за підсумками другого півріччя 2019 року нагороджуються переможці та призери всеукраїнських та міжнародних змагань. Загалом нагороджені 79 вінничан: 12 з них – переможці та призери міжнародних змагань, 38 – переможці та призери всеукраїнських змагань.

Вітали кращих спортсменів міста секретар міської ради Павло Яблонський та заступниця міського голови Галина Якубович.

«Спортивній галузі міста дійсно є чим пишатися. В цьому році вінничани вибороли 1 564 перших та призових місць на всеукраїнських змаганнях; 228 перших та призових місць на міжнародних змаганнях. Я вважаю, що це дуже потужні результати, якими ми всі з вами маємо пишатись, ви всі заслуговуєте поваги. Місто пишається такими результатами і вашими досягненнями. Ми як керівництво міста теж знаємо, що значить взяти результат і утримати його. Адже ви знаєте, що Вінниця вже 5-ий рік поспіль визнана найкомфортнішим містом для життя Україні, і дуже непросто утримувати цей результат з року в рік. Бажаю вам прості речі: бути здоровими, позитивними, бажаю сил, енергії вам і вашим близьким», – сказав Павло Яблонський.

З них спортсмени міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл вибороли 752 перших та призових місць на чемпіонатах і кубках України та 90 перших та призових місць на чемпіонатах та кубках Європи і світу.

2019 рік став знаковий для тренерів Владислава Кашеєва, Валерія Довбні, Ірини Мороз, які отримали звання Заслуженого тренера України.