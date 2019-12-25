Вінничанам повідомили, як працюватимуть лікарні під час новорічно-різдвяних свят



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25 грудня, а також 1 та 7 січня у Центрах первинної медико-санітарної допомоги працюватиме черговий лікар

У святкові дні черговий лікар працюватиме з 9:00 до 12:00. А 29, 30 грудня, а також 4, 5 та 6 січня чергові лікарі прийматимуть з 9:00 до 16:00.

Адреси Центрів первинної медико-санітарної допомоги:

ЦПМСД №1 вул. Москаленко, 42, т.56-35-18, (097) 929-91-02;

ЦПМСД №2 вул. Магістратська, 44, т.67-02-24, 67-03-34;

ЦПМСД №3 вул. Хмельницьке шосе, 96, т.46-02-63, 46-78-93;

ЦПМСД №4 вул. Замостянська, 18, т.55-43-77, (096) 863-92-09;

ЦПМСД №5 вул. Замостянська, 49, т.60-24-49.

Також у святкові та вихідні дні в разі необхідності отримання медичної допомоги потрібно звертатись до приймальних відділень:

для дорослих: міської клінічної лікарні №1 (вул. Хмельницьке шосе, 96); міської клінічної лікарні №3 (вул. Маяковського, 138);

для дорослих для отримання медичної допомоги хірургічного профілю: міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Київська, 68);

для дітей: міської лікарні «Центр матері та дитини» (вул. Маяковського, 138).

КП «Міський лікувально-діагностичний центр» працюватиме за наступним графіком:

29.12, 31.12.2019, 05.01 та 06.01.2020 – з 09.00 до 15.00;

30.12.2019 та 04.01.2020 – з 9.00 до 18.00;

25.12.2019, 01.01 та 07.01.2020 – вихідні дні

МКП «Медичний стоматологічний центр» працює (чергові лікарі) за наступним графіком: