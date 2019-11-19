У Могилів-Подільському районі сталася п'яна ДТП, у якій загинула людина



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Трагічна ДТП на Вінниччині: зіткнулись мікроавтобус та легковик

Автопригода сталась 18 листопада близько 19 години в селі Серебрія. Внаслідок зіткнення автівок тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримав водії легковика. На момент аварії водій мікроавтобуса перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння. Поліцією відкрито кримінальне провадження.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Попередньо встановлено, що 32-річний водій автомобіля «Форд Транзит», місцевий житель, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Peugeot.

43-річний водій легковика від отриманих травм загинув на місці події.

Травмований водій мікроавтобуса доставлений до лікарні. У чоловіка лікарі виявили перевищення допустимого рівня алкоголю в 11 раз - він становив 2.02 проміле.

Слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі.

До обрання міри запобіжного заходу водій затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.