У небі над Вінницею літатимуть американські військові літаки



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С-130

Літаки НАТО прибудуть до Вінниці на військові навчання

Восени до Вінниці прилетять американці на багатонаціональні навчання «Чисте небо-2018», які триватимуть два тижні і пройдуть у жовтні. Транспортні літаки США базуватимуться у Гавришівці, а от бойові – у Старокостянтинові Хмельницької області. Про це йдеться у повідомленні командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

Про проведення навчань було домовлено торік, коли до Вінниці приїздив командувач Військово-повітряних сил штату Каліфорнія бригадний генерал Клей Гаррісон. Під час зустрічі з керівником українських Повітряних сил генерал-полковником Сергієм Дроздовим згадали про спільні тренування «Безпечне небо-2011» . Напередодні Євро-2012 навчання відбувалися у Миргороді на Полтавщині. Генерали домовилися про проведення ще одного такого заходу. Спершу йшлося про двосторонній формат. З часом вирішили долучитися ще майже 10 країн НАТО. Найближчі з них – Польща, Румунія. Нинішні навчання називають найбільш масовими за всі роки незалежності, зазначають у командуванні.

Як розповів керівник прес-центру Повітряних сил полковник Роман Юрчило, очікується прибуття понад десяти одиниць авіатехніки, зокрема, літаків США F-15, С-130, безпілотних літальних апаратів. Будуть представлені не тільки льотні екіпажі, а й наземні сили фахівців різних напрямків. Зокрема, інженерно-технічні, пошуково-рятувальні команди, аеромедичної евакуації, кіберзахисту. Загалом це кілька сотень фахівців.

Від української сторони у навчаннях візьмуть участь приблизно 20 літальних апаратів, десятки зенітно-ракетних комплексів і засобів радіотехнічних військ.

«Американці знають наш патріотизм, силу духу, бойовий досвід. Їм треба бачити, як на ділі проявляємо свої можливості. Спільні навчання – це той формат, де видно, хто що вміє», - зазначив прес-офіцер.

Під час навчань льотчики відпрацьовуватимуть дії з авіаційного прикриття, десантування особового складу і вантажів, супроводу операцій з пошуку та рятування військових тощо.