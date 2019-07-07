У селі Хороша місцевий житель застрелив дружину брата



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Кримінальна подія сталася у Гайсинському районі Вінницької області

4 липня близько 22.00 у селі Хороша Гайсинського району місцевий житель з мисливської вогнепальної зброї травмував жінку свого брата. З вогнепальним пораненням черевної порожнини потерпілу було доставлено до лікарні, де під час надання медичної допомоги вона померла. За словами правопорушника, він подумав, що на присадибну ділянку зайшов дикий звір, і він вирішив його вполювати.

Як розповів заступник начальника слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Олександр Солдатов, до Гайсинської поліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що з вогнепальним пораненням черевної порожнини до них госпіталізована 50-річна жінка. Протягом кількох годин медики рятували їй життя, але ушкодження виявились смертельними.

Слідчо-оперативною групою поліції встановлено, що загибла - жителька Дніпропетровської області, яка у Гайсинський район приїхала разом з чоловіком в гості до його рідного брата.

Близько 21. 50 жінка разом з чоловіком поверталась зі ставка, як почувся постріл.

Попередньо встановлено, що стріляв 42-річний родич потерпілої. За його словами, він подумав, що на територію його господарства забіг дикий звір, і вирішив його вполювати. Було темно чоловік вистрілив в бік, звідки почув шум.

В діях чоловіка, на господарстві якого сталась трагедія, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Він затриманий у процесуальному порядку. Вирішується питання про взяття його під варту. За такий злочин передбачено до 15 років позбавлення волі.

Джерело: Vinbazar