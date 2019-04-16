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    Новини

    У селі на Вінниччині згорів гараж, будинок пожежні врятували

    • Розсилка
    У селі на Вінниччині згорів гараж, будинок пожежні врятували

    Пожежа сталася у Мурованокуриловецькому районі Вінницької області

    Через замикання електромережі у понеділок, 15 квітня, зайнявся гараж у селі Новосілка Мурованокуриловецького району.

    За інформацією ГУ ДСНС у Вінницькій області, повідомлення про пожежу надійшло о 16:51. Була загроза поширення вогню на розташований поряд житловий будинок.

    «Завдяки оперативним та професійним діям бійців Служби порятунку житло було врятовано. До боротьби з вогнем від ДСНС залучалося чотири чоловіки особового складу та одна одиниця спецтехніки», - йдеться у повідомленні ГУ ДСНС у Вінницькій області.

    Джерело: naparise.com

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