У Тростянці ВАЗ наїхав на пенсіонерку-велосипедистку



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Аварія сталася пізно ввечері, коли жінка зробила різкий маневр

Ввечері 7 серпня у селищі міського типу Тростянець сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ВАЗ 21099 та жінки-велосипедиста. Про це інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

Аварія сталась близько 21 години по вулиці Шкільній. За кермом транспортного засобу перебував 47-річний місцевий житель.

Попередньо встановлено що, 81-річна жінка їхала на велосипеді в попутному напрямку, а потім різко повернула ліворуч, не переконавшись, що позаду немає автомобілів.

У результаті аварії пенсіонерка з переломом ключиці та забоями госпіталізована до травматологічного відділення районної лікарні.

Автомобіль поміщено на штрафмайданчик.

Слідчим відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.