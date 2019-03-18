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    У відповідь на петицію міська влада повідомила, що шукає інвесторів аби відремонтувати стадіон «Локомотив»

    • Розсилка
    У відповідь на петицію міська влада повідомила, що шукає інвесторів аби відремонтувати стадіон «Локомотив»

    На підтримку футбольного клубу «Нива-В» надається безоплатна аренда для проведення тренувань та ігор з футболу

    Вінницька міська влада дала офіційну відповідь на петицію від громадян щодо реконструкції стадіону «Локомотив».

    У цій відповіді мерія визнає, що Центральний міський стадіон дійсно знаходиться у занедбаному стані й потребує значного ремонту. Однак грошей у бюджеті не вистачає, тому влада зайнята активним пошуком інвесторів для залучення позабюджетних коштів на проведення ремонтних робіт у комунальному підприємстві «Центральний міський стадіон».

    Ще одним з важливих моментів було питання про підтримку футбольного клубу «Нива-В». У своїй заяві вони просили дозволу для надання клубу можливості безоплатно використовувати стадіон, аби проводити тренування та ігри з футболу.

    Міська рада не бачить ніяких перешкод в такій підтримці футбольного клубу «Нива-В».

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