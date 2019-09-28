У Вінниці буде створено ще один індустріальний парк



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На міжвідомчій комісії центральних органів влади при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України конкурсна комісія схвалила рішення щодо створення у Вінниці індустріального парку «Вінтер спорт»

Ініціатором його створення виступило ТОВ «ХЕД Вінниця». Нагадаємо, австрійська компанія HEAD, яка є одним зі світових лідерів у гірськолижному світі, - розпочинає у Вінниці будівництво заводу з виробництва спорядження для зимових видів спорту на земельній ділянці площею 25 га.

Про це інформує пресслужба Вінницької місьради, повідомляє «Главком».

«На території індустріального парку «Вінтер спорт» буде створено до 1500 робочих місць, що матиме значний економічний та соціальний ефект. Для міського голови Сергія Моргунова та усієї команди міської ради розвиток економіки є ключовим пріоритетом, адже в результаті системного економічного розвитку місто отримує розвинену транспортну інфраструктуру та систему послуг, сприятливий підприємницький та інвестиційний клімат, – говорить директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Віталій Погосян. – Наступний крок – це офіційне підтвердження та реєстрація індустріального парку, на що команда міста та компанії HEAD з нетерпінням очікує».

Це вже третій індустріальний парк, який буде створений на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. Влітку 2016 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України було зареєстровано Вінницький індустріальний парк площею 60,7 га. А у 2017-му було зареєстровано індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного машинобудування», на території якого у вересні 2018 року було відкрито завод з виробництва холодильного обладнання «Грін Кул» холдингу «UBC Group», де наразі створено близько 300 робочих місць.