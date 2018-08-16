У Вінниці готель сам собі присвоїв «4 зірки»



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«Зіркість» готелів визначаються органами сертифікації, що призначаються Мінекономрозвитку

У Вінниці на фасаді одного з готелів міста та на офіційному сайті була розміщена інформація, що готель має статус «чотири зірки». Але жодних підтверджуючих документів, щодо правдивості поширеної інформації немає. Про це повідомляє Вінниця.info з посиланням на Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

Адміністративна колегія Відділення рекомендувала ТОВ «ВКФ «Сігма-3» ЛТД припинити дії, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної від недобросовісної конкуренції, передбачені статтею 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у вигляді повідомлення невизначеному колу осіб неправдивих відомостей про стандарти, характеристики послуг, які можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) послуг з тимчасового розміщення (готельних послуг) у Товариства.

Як встановило відділення, Товариство на фасаді готелю розповсюдило інформацію «****» (чотири зірки). Інформація про присвоєння готелю категорії «4 зірки» також була розміщена веб-сайті замовлення готельних послуг.

У споживача може скластися враження про те, що готелю встановлено категорію «****» (чотири зірки), що є одним із стимулів для придбання послуг з розміщення (проживання) в готелі з огляду на приналежність готелю до певного рівня якості.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про туризм» встановлення категорії об’єктів туристичної інфраструктури (готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, закладів харчування, курортних закладів тощо) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері туризму та курортів.

Відповідно до пункту 3 Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 29 липня 2009 року (зі змінами) сертифікацію та оцінювання готелю здійснюють органи сертифікації, що призначаються Мінекономрозвитку для виконання у державній системі сертифікації УкрСЕПРО робіт із сертифікації.

Товариство не надало відділенню підтвердження правдивості поширеної інформації.