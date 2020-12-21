У Вінниці матерям, які народять малюків у Новорічну ніч та на Різдво, подарують дитячі візочки

Новонароджені вінничани отримують свій перший транспорт

У Вінниці для тих матерів, які народять у Новорічну та Різдвяну ночі, підготували подарунки.

Кожна отримає дитячий візочок та іграшки.

Про це йдеться у рішенні виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17 грудня.

«З нагоди святкування Нового 2021 року та Різдва Христового, з метою привітання матерів, які народили дітей в міських пологових будинках міста Вінниці 01.01.2021 року та 06.01.2021 року з 17:00 год. по 07.01.2021 року до 24:00 год., керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: вручити матерям комплекти цінних подарунків (візок дитячий та іграшка) вартістю 10000,00 грн., кожний», – йдеться у документі.

Всього кошти виділили на придбання 20 комплектів.

Джерело: Vinbazar