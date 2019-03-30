У Вінниці муніципальний прокат велосипедів запрацює з 1 квітня



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З приходом весни вінничани матимуть можливість покататися на велосипедах

Система муніципального прокату велосипедів Nextbike відновить роботу у Вінниці з 1 квітня. Сьогодні тривають останні приготування та налагодження системи.

Вартість години оренди двоколісного коштує 20 гривень. Система цілком автоматизована. Для того, щоб сплатити вартість прокату, варто встановити спеціальний додаток на смартфон та скористатися налаштуваннями.

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року у Вінниці офіційно запустили муніципальний велопрокат від компанії Nextbike велосипедів. По місту встановили 15 станцій, де можна взяти та залишити транспорт.

За майже місяць роботи сервісомскористалося 4315 вінничан.