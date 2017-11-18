У Вінниці на один день «одружилися» 20 закоханих пар

Закохані давали один одному жартівливі обітниці

Сьогодні, 14 лютого на честь Дня всіх закоханих відбулася вже традиційна для Вінниці акція «Давай одружимося». Про це пише Вежа. Усім охочим закоханим парам організатори жартівливої, але романтичної події пропонували одружитися… на один день таким чином «тренуючись» перед справжнім весіллям. Кілька десятків людей



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фото: Вежа

Закохані давали один одному жартівливі обітниці

Сьогодні, 14 лютого на честь Дня всіх закоханих відбулася вже традиційна для Вінниці акція «Давай одружимося». Про це пише Вежа.

Усім охочим закоханим парам організатори жартівливої, але романтичної події пропонували одружитися… на один день таким чином «тренуючись» перед справжнім весіллям.

Кілька десятків людей зібралися біля Вежі Артинова в очікуванні урочистої церемонії: тут вже встановили символічну арку для молодят, а хлопець, одягнений в костюм Святого Валентина, завершував останні приготування разом зі своїми помічниками та помічницями.

У той час, як більшість «молодят» прийшли на церемонію у повсякденному одязі, одна пара вирізнялися з-поміж інших. Вони з’явилися біля Вежі трохи пізніше за інших: імпозантний чоловік-турок в костюмі та святково вбрана жінка-українка з білою парасолькою від сонця. Виявилося, що пара цьогоріч святкує річницю свого весілля і, користуючись нагодою, також вирішили прийти до Вежі на святкову фотосесію.

Зрештою, Валентин почав зачитувати урочисті обітниці для наречених, які вони за ним повторювали. Так, хлопців закликали пообіцяти своїм коханим дівчатам віддавати більшу частину зарплати та не порівнювати їхній борщ з борщем мами.

Дівчата у свою чергу обіцяли відпускати коханих чоловіків до театру з друзями щонайменше на три доби і наливати за вечерею інколи щось міцніше за чай. Звісно, усі закохані пари погоджувалися з такими умовами та, як годиться, відповідали «Так!». Не втримався від одруження і сам Святий Валентин: під оплески присутніх він «побрався» з коханою Златою.