У Вінниці на Тяжилові відкрили новий літній театр



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Єдиний у Вінниці літній театр відкрили на Тяжилові

У Вінниці на Тяжилові відкрили новий літній театр під відкритим небом.

Про це повідомляє телеканал Віта.

Ідея відродити забуту традицію зародилась у тамтешніх мешканців два роки тому. А минулого року Ірина Пізняк разом із депутатом міської ради Володимиром Онофрійчуком та учасницею проекту Мій Новий Тяжилів Лілія Дишкант, подали свій проект на Конкурс бюджет громадських ініціатив.

Вінничани ідею підтримали і сьогодні літній театр чи не найпопулярніше місце у мешканців Тяжилова.