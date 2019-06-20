У Вінниці на Тяжилові відкрили новий літній театр
Єдиний у Вінниці літній театр відкрили на Тяжилові
У Вінниці на Тяжилові відкрили новий літній театр під відкритим небом.
Про це повідомляє телеканал Віта.
Ідея відродити забуту традицію зародилась у тамтешніх мешканців два роки тому. А минулого року Ірина Пізняк разом із депутатом міської ради Володимиром Онофрійчуком та учасницею проекту Мій Новий Тяжилів Лілія Дишкант, подали свій проект на Конкурс бюджет громадських ініціатив.
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