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    У Вінниці неправильно обладнаний верстат ампутував пальці робітникові

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    У Вінниці неправильно обладнаний верстат ампутував пальці робітникові

    Результати розслідування - незадовільний стан фрезерного верстата

    Управління держслужби з питань праці оприлюднило результати розслідування нещасного випадку на деревообробній дільниці ТОВ «БМУ – 3» у Вінниці. Перевірка встановила, що робітнику ампутувало три пальці через поламаний верстат.

    «8 квітня стався нещасний випадок з тяжким наслідком на деревообробній дільниці ТОВ «БМУ – 3» (м. Вінниця) з верстатником деревообробних верстатів 1983 р.н. Під час налаштування фрезерного деревообробного верстата, потерпілий пропускав заготовку дошки, рука потрапила під фрезу, внаслідок чого сталась травматична ампутація 2,3 і 5 пальців лівої руки.

    Причинами настання нещасного випадку стали незадовільний стан фрезерного верстата ФСШ-1А (відсутність захисного щитка, який закриває передню частину інструменту), неякісне проведення експертизи технічного стану устаткування деревообробної промисловості та виконання роботи на фрезерному верстаті без спеціальних пристроїв», – повідомляє служба з питань праці.

    Нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом, відповідно до п. 15.1 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

    Матеріали розслідування даного нещасного випадку направлено в прокуратуру для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.

    Джерело: vinnytsia.today

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