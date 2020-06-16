У Вінниці нетвереза водійка збила чотирьох маленьких дітей (фото)



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За таке правопорушення жінці загрожує до восьми років позбавлення волі Фото: mvs.gov.ua

Один з хлопчиків нараз знаходиться у травматичній комі з відкритою черепно-мозковою травмою

Вчора близько 21:50 у Вінниці жінка у стані алкогольного сп'яніння збила чотирьох маленьких дітей. Усіх їх було госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеню важкості.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляється, 32-річна жінка на підпитку намагалась здійснити розворот своєю автівкою заднім ходом та збила чотирьох хлопчиків віком чотирьох, шести, семи та восьми років, які грались біля сусідського подвір’я. Внаслідок наїзду вони отримали травми різного ступеню важкості та були госпіталізовані у Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню.

Один з хлопчиків нараз знаходиться у травматичній комі з відкритою черепно-мозковою травмою.

Під час медичного освідування у жінки зафіксували 1.07 проміле алкоголю, що у п’ять разів перевищує допустиму норму.

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження).

За таке правопорушення жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.