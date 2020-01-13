У Вінниці оголосили архітектурний конкурс щодо облаштування Альтман скверу



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У місті планують облаштувати територію по вулиці Архітектора Артинова між будинками №38 та №40

Для того, щоб знайти найкраще просторове та композиційне рішення, врахувати інтереси різних груп людей у одному публічному просторі, оголошено конкурс. Детально про його умови можна буде дізнатись на інформаційному заході, який відбудеться 31 січня в просторі взаємодії #HUB «Місто змістів» (місто Вінниця, вулиця Пушкіна, 11).

На інформаційний захід щодо конкурсу по облаштуванню Альтман скверу запрошують фахівців у галузі урбаністики, архітектури, ландшафтної архітектури та інших суміжних творчих професій до участі в Інформаційному заході щодо майбутнього архітектурного конкурсу «Альтман сквер» у місті Вінниця.

Об’єкт конкурсу – ділянка з зеленими насадженнями на одній з тихих центральних вуличок міста. За результатами конкурсу на цій території планують створити сквер, який матиме назву, ідентичну назві конкурсу - Альтман сквер для вшанування імені місцевого художника Натана Альтмана.

«Ті, хто завітає на інформаційний захід, разом з колегами з усієї України, зможуть відвідати об’єкт майбутнього конкурсу, дізнатись творчу передісторію локації. А також – почути результати вивчення громадської думки щодо створення скверу та ознайомитись з результатами дослідження цієї ділянки. Під час заходу можна буде дізнатись про умови майбутнього архітектурного конкурсу та як саме можна стати його учасником, почути, які цікаві виклики стоятимуть перед конкурсантами. Також на учасників заходу чекатиме захоплююча екскурсія Вінницею», - розповіла директорка КП «Інститут розвитку міст» Аліна Дяченко.

Щоб взяти участь в інформаційному заході, необхідно попередньо зареєструватись. Онлайн-анкета - за посиланням

Замовник архітектурного конкурсу – департамент містобудування та архітектури Вінницької міської ради. Організатор – КП «Інститут розвитку міст» спільно з департаментом маркетингу міста та туризму. Захід проводиться за підтримки німецької урядової компанії «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH»