У Вінниці оновлять госпіталь для ветеранів за майже 25 мільйонів



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Роботи заплановано провести на площі 3310 кв.м

У Вінниці планують капітально відремонтувати зовнішні огороджуючі конструкції Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни. На роботи готові витратити майже 25 мільйонів гривень.

Відповідне тендерне оголошення на сайті публічних закупівель ProZoro розмістив замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації.

Як зазначено у документації, йдеться про об’єкт, що розташований за адресою вулиця Пирогова, 109-а. Виконавець робіт має здійснити ремонтно-будівельні роботи на площі 3310 м2, замінити вікна та двері, здійснити оздоблювальні роботи, штукатурення, теплоізоляцію та облицювання стін, утеплення фасадів (у тому числі мінеральними та пінополістирольними плитами).

Також передбачено декоративне штукатурення фасадів, влаштування цементної стяжки, покриттів з керамічних плиток. Окрім того, виконавець робіт має замінити настінні жолоби, влаштувати парапети, заасфальтувати 573 «квадрати» території, здійснити монтаж покрівельного покриття з профільованого листа, встановити металеві огорожі та виконати низку інших робіт.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 24 липня. Очікувана вартість робіт – 24 мільйони 764 тисячі 415 гривень. Завершити капітальний ремонт мають до 30 травня 2020 року.

Джерело: VЕЖА