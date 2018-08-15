У Вінниці перекрили Київський міст. Схеми об’їзду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: vinnitsa.info Київський міст у Вінниці

Міст закрили на реконструкцію

У Вінниці з 15 по 24 серпня у зв’язку з реконструкцією київського мосту патрульні повністю перекрили рух транспорту в обох напрямках по вулиці Чорновола. Про це повідомила патрульна поліція Вінницької області.

Перекриття відбудеться на відрізку від перехрестя з вулицею Громова до перехрестя з вулицею Івана Богуна.

На період перекриття руху патрульні поліцейські забезпечать належний рівень безпеки дорожнього руху по вулиці Чорновола та на прилеглих вулицях, сказано у повідомленні.

Вінницька міська рада організувала схеми об’їзду.

Зокрема йдеться про маршрутні таксі № 8б, 16а, 17а, 23а, 28а, 31а, які на час обмеження руху через Київський міст по вулиці Чорновола – курсуватимуть центром міста.

Тролейбуси № 3, 9, 13, 15 та автобус №16 також курсуватимуть центром.

Також зазначено, що на час виконання реконструкції трамвайної колії по вулиці Замостянській створено нову схему організації руху автобусів маршрутів № 3а, 8а, 8б, 23а, 1а, 14а в режимі маршрутного таксі в районі цієї вулиці.

Обмеження триватимуть із 15 по 24 серпня.