  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці перекрили Київський міст. Схеми об’їзду

    • Розсилка
    Київський міст у Вінниці - У Вінниці перекрили Київський міст. Схеми об’їзду
    Фото: vinnitsa.info
    Київський міст у Вінниці

    Міст закрили на реконструкцію

    У Вінниці з 15 по 24 серпня у зв’язку з реконструкцією київського мосту патрульні повністю перекрили рух транспорту в обох напрямках по вулиці Чорновола. Про це повідомила патрульна поліція Вінницької області.

    Перекриття відбудеться на відрізку від перехрестя з вулицею Громова до перехрестя з вулицею Івана Богуна.

    На період перекриття руху патрульні поліцейські забезпечать належний рівень безпеки дорожнього руху по вулиці Чорновола та на прилеглих вулицях, сказано у повідомленні.

    Вінницька міська рада організувала схеми об’їзду.

    Зокрема йдеться про маршрутні таксі № 8б, 16а, 17а, 23а, 28а, 31а, які на час обмеження руху через Київський міст по вулиці Чорновола – курсуватимуть центром міста.

    Тролейбуси № 3, 9, 13, 15 та автобус №16 також курсуватимуть центром.

    Також зазначено, що на час виконання реконструкції трамвайної колії по вулиці Замостянській створено нову схему організації руху автобусів маршрутів № 3а, 8а, 8б, 23а, 1а, 14а в режимі маршрутного таксі в районі цієї вулиці.

    Обмеження триватимуть із 15 по 24 серпня.

    Читайте також
    громадський транспорт дороги Вінниця поліція міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ