У Вінниці під час реконструкції дороги знайшли дореволюційну бруківку



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Під час реконструкції вулиці Замостянська у Вінниці, ремонтники виявили старовинну бруківку. Та лежала під асфальтом, який нещодавно демонтували.

«Кілька днів тому прогулятися цією ділянкою та побачив ту бруківку. Прикольно. Але, нажаль, вона у жахливому стані. Це бруківка, так думаю, ще до революційних часів. Вона б могла стати однією з родзинок Вінниці. Її, теоретично, можна було б залишити. Але, як я бачив, для сучасного дорожнього руху вона геть не годиться. Хоча, для історії, шматочок, два на два квадратних метри, можна було б і залишили. Думаю, цю бруківку заклали асфальтом після війни. І після того не було жодного капітального ремонту дороги, як нині. Кілька років тому, коли реконструювали площу Гагаріна, знайшли таку саму бруківку», - розповів Віталій Мельник урбан-активіст з Вінниці.

Джерело: vinnitsa.info