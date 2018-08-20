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    У Вінниці під час реконструкції дороги знайшли дореволюційну бруківку

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    У Вінниці під час реконструкції дороги знайшли дореволюційну бруківку

    Благоустрій міста триває

    Під час реконструкції вулиці Замостянська у Вінниці, ремонтники виявили старовинну бруківку. Та лежала під асфальтом, який нещодавно демонтували.

    «Кілька днів тому прогулятися цією ділянкою та  побачив ту бруківку. Прикольно. Але, нажаль, вона у жахливому стані. Це бруківка, так думаю, ще до революційних часів. Вона б могла стати однією з родзинок Вінниці. Її, теоретично, можна було б залишити. Але, як я бачив, для сучасного дорожнього руху вона геть не годиться. Хоча, для історії, шматочок, два на два квадратних метри, можна було б і залишили. Думаю, цю бруківку заклали асфальтом після війни. І після того не було жодного капітального ремонту дороги, як нині. Кілька років тому, коли реконструювали площу Гагаріна, знайшли таку саму бруківку», - розповів Віталій Мельник урбан-активіст з Вінниці.

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    У Вінниці під час реконструкції дороги знайшли дореволюційну бруківку
    У Вінниці під час реконструкції дороги знайшли дореволюційну бруківку
    У Вінниці під час реконструкції дороги знайшли дореволюційну бруківку
    У Вінниці під час реконструкції дороги знайшли дореволюційну бруківку

    Джерело: vinnitsa.info

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