У Вінниці подали до суду на підрядника, який ремонтував Київський міст



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Департамент капітального будівництва подав до суду на підрядника...

Сьогодні господарський суд розглядає справу, пов’язану з капітальним ремонтом Київського мосту у Вінниці. Під час проведення робіт вартість їх виконання кілька разів суттєво зростала.

Про це 19 червня повідомив заступник голови міської ради Сергій Тимощук під час презентації «Антикорупційної карти ремонтів».

«Департамент капітального будівництва подав до суду на підрядника, який виконував ремонтні роботи на мосту. Зараз цю справу розглядають в господарському суді. Суд має встановити, чи були допущені ті чи інші порушення. Якщо буде доведено, то суд винесе відповідну постанову», - сказав посадовець.

За його словами, міська рада також замовила проведення експертизи, що визначить, чи не завищили вартість ремонту Київського мосту.

Нагадаємо, Київський міст почали ремонтувати з березня 2017 року. Реконструкцію виконвало ТОВ «МСУ-2», в 2016 році з підприємством уклали угоду на 56,4 млн. грн. Втім до кінця ремонту вартість ремонту переправа сягнула понад 70 мільйонів гривень.

Джерело: vinnitsa.info