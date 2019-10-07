У Вінниці покажуть виставу про дитинство підлітків з Донбасу



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9 жовтня у Вінниці покажуть виставу «Майбутнє Європи»

Це документальна вистава про життя 15-ти підлітків, дитинство яких пройшло на Донбасі. Орієнтована на глядацьку аудиторію від 14 до 20 років.

Початок о 13:30 годині, у Вінницькому обласному будинку учителя (вул. Мури, 6-а). Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією.

«The Future Of Europe» – міжнародний освітній соціально-культурний проект для підлітків зі східної України – Донецька та Луганська області, а також західної Німеччини. Учасники проекту разом з українськими та закордонними менторами створили виставу від і для підлітків, яка буде показана в державних театрах в 16 містах України та на двох міжнародних фестивалях. У Вінниці вистава відбудеться 9 жовтня о 13:30 годині.

«Майбутнє Європи» – документальна вистава, в основі якої життя 15-ти підлітків, дитинство яких пройшло на Донбасі. З яких пазлів воно склалося, ким вони хочуть бути, яким бачать Європу, які питання ставлять дорослому світу – про це і інше у виставі. Це спроба щирої розмови про бажання нового покоління українців та німців, та дискусії після з глядачем в кожному місті.

В серпні 2019 року всі учасники побували у м. Кельні, Німеччина. Де під час мистецьких воркшопів та спілкування зі своїми однолітками, формували тексти для вистави, самостійно обираючи теми та висловлювання, які важливі для них. Створення самої документальної вистави відбувалось з Києві під час творчого табору.

Вистава орієнтована на глядацьку аудиторію від 14 до 20 років. Проект планується, як сталий. Наступного року сьогоднішні глядачі зможуть так само долучитись до нової програми, побувати у Франції та поділитися своїми креативними думками з однолітками шляхом створення вистави.